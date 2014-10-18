بالصور… بدء فعاليات ملتقى الخط العربى الثانى بكلية الفنون الجميلة بالأقصر



> بدأت بكلية الفنون الجميلة بالأقصر فعاليات ملتقى الخط العربى الثانى بمشاركة 25 خطاطا من مختلف أنحاء الجمهورية.

ويعقد الملتقى الذى يستمر حتى العاشر من نوفمبر القادم برعاية الكلية والمحافظة ومديرية الشباب والرياضة وعدد من مراكز الفن والإبداع.

وقال الخطاط علاء القاضى المتخصص فى النقش والحفر على البيض الطبيعى أن المعرض يتضمن لوحات فنية وآيات قرآنية مكتوبة ومحفورة بمختلف أنواع الخط العربى كالثلث والفارسى والكوفى والديوانى الجلى وغيرها مشيرا إلى أن الهدف من الملتقى الذى سيعقد سنويا هو تنشيط السياحة الداخلية والخارجية والإرتقاء بفنون الخط العربى وتدريب الخطاطين الجدد وإكسابهم المهارات اللازمة.

وأشار القاضى إلى أن المعرض يتضمن ورش عمل وندوات ومحاضرات عملية ونظرية حول فنون الكتابة والخط بالنقش والحفر بمختلف أنواعه يتحدث فيها كوكبة من رواد الخط يتقدمهم مصطفى العمرى ورضا الأنور وصلاح عبد الخالق وعلاء القاضى وأحمد القشيرى وأحمد شركس وخالد أبو حرشة وأنس عبد القادر.

كما يشارك بأعماله الفنية بالملتقى كل من أسامة محمود وأحمد حمدى البخشونجى واسماعيل عبده وأنور الفوال وأحمد جمال عيد وأحمد العشيرى وعبد الفتاح طه والفنان عبد الوهاب رضوان أستاذ الخط الديوانى الذى تحمل العبئ الأكبر فى خروج الدورة الثانية للملتقى إلى النور .

وكشف القاضى عن مفاجأة الملتقى لهذا العام بمشاركة أصغر فنانتين لأول مرة وهما إيمان سالم وهبة حامد إلى جانب مشاركة الفنانة الألمانية آن كريفتنج مؤكدا أن رعاية كلية الفنون بجامعة جنوب الوادى للملتقى أعطاه زخما كبيرا خاصة مع دعم الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد عرابى عميد الكلية .