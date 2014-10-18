مجلس علماء مصر يرسل تفاصيل 380 اختراعا لوسائل الإعلام

أرسل الامين العام لمجلس علماء مصر بيان تفصيليا باختراعات المجلس التى تم تقديمها للمجلس بخصوص مسابقة المبدعين والمخترعين التى تم الإعلان عنها من إدارة الشئون المعنوية الشهر الماضى .

وقال المجلس فى بيان له إن ذلك يأتى لقطع أى طريق على المشككين في عدد الاختراعات التى قدمت اليوم لإدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع .

وتمثل الاختراعات عدد كبير من محافظات الجمهورية والتى بدورها لها الاثر الايجابى فى حل الكثير من المشكلات وتعذر تسليم الكثير من الاختراعات وذلك لحصولها على جوائز دولية وإقليمية حال بينها وبين ان تكون ضمن المسابقة التى اعلن من ضمن شروطها عدم حصول الاختراع على اى جوائز دولية وإقليمية .