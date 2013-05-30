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تشغيل الشباب بالإسماعيلية يعلن توفير 215 فرصة عمل داخل مصر و5 بالخارج‎

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تشغيل الشباب بالإسماعيلية يعلن توفير 215 فرصة عمل داخل مصر و5 بالخارج‎ تشغيل الشباب بالإسماعيلية يعلن توفير 215 فرصة عمل داخل مصر و5 بالخارج‎

محمد سالم مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين

أعلن محمد سالم مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة انه يتوافر حاليا بالجهاز عدد 220 وظيفة جديدة شاغرة منها 5 مهندسين زراعين و 1 طبيب بيطري 5 حاصلين علي بكارلويوس زراعة و 5 شيف و166 مؤهل متوسط و 33 مؤهل عالي و 5 فرص عمل  مدربين حاسب الي ولغة انجليزية خارج .

.ويحصل المشاركون  علي شهادات دولية معتمدة وتكون الرواتب الشهرية داخل مصر مجدية جدا  ، ولا تقل عن 800 جنيها  شهريا بخلاف حافز الانتاج ،وأكد ” سالم ”  أنه من  يرغب فى شغل هذه الوظائف  عليه التقدم الى مقر جهاز تشغيل الشباب بمبنى ديوان عام المحافظة بحى الشيخ زايد بالاسماعيلية .

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