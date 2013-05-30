محافظ أسيوط يدعم مستشفى “المبرة” بجهاز رنين مغناطيسي

دعم الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط مستشفى “المبرة” بجهاز أشعة للرنين المغناطيسي وجاري تجهيز غرفة بالمستشفى لاستقبال الجهاز الجديد.

كما أنهى مشكلة تعطل أجهزة التكييف في قسم غسيل الكلى بالمستشفى “المبرة ” التأمين الصحي”، بعد تواصل مع أحد المتبرعين الذي تبرع بعدد من المراوح لتركيبها بالقسم بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الصيانة الكلية لأجهزة التكييف .

وأوضح الدكتور ممدوح عبد الفتاح مدير التفتيش و الجودة بمستشفى التأمين الصحي فرع أسيوط أن دعم المحافظة لقسم الكلى بمراوح جاءت بعد تأخر الصيانة الكلية لأجهزة التكييف من قبل المقاول المسئول عن الصيانة، مشيراً إلى أن دعم القسم بعدد من المراوح مهم لأستمرار العمل بالقسم .