استمرار تظاهر معلمي العقود المُلغاة بالجيزة.. و«التعليم»: لسنا طرفا

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إن أزمة المدرسين المتظاهرين أمام محافظة الجيزة وإدارة شمال الجيزة، قيد التحقيق حاليا، للتأكد من صحة العقود التي ألغيت، لافتة إلى أن الوزارة تتابع الموقف، وأن العقود أبرمت عن طريق إدارة شمال الجيزة، والوزارة ليست طرفا.

من جانبهم، قال عدد من المدرسين المتظاهرين أمام محافظة الجيزة إن الإدارة التعليمية قامت بإلغاء عقود تعييناتهم والتى أبرمت شهر أغسطس الماضى بدون وجه حق، وأخبرتهم بضرورة ترك أماكنهم رغم استلام العمل في مدارس مختلفة، مؤكدين أنهم لم يقوموا بالاعتداء على الموظفين ولكنهم طالبوا بحقوقهم.

يذكر أن عددًا من مدرسي الصناديق الخاصة تظاهروا، السبت، أمام محافظة الجيزة اعتراضًا على إلغاء عقودهم، فيما قالت المحافظة إن العقود قيد الدراسة نظرا لوجود شبهة فساد بها.