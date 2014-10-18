أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

استمرار تظاهر معلمي العقود المُلغاة بالجيزة.. و«التعليم»: لسنا طرفا

  • مصر
  • 9
Google+ Print
استمرار تظاهر معلمي العقود المُلغاة بالجيزة.. و«التعليم»: لسنا طرفا استمرار تظاهر معلمي العقود المُلغاة بالجيزة.. و«التعليم»: لسنا طرفا

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إن أزمة المدرسين المتظاهرين أمام محافظة الجيزة وإدارة شمال الجيزة، قيد التحقيق حاليا، للتأكد من صحة العقود التي ألغيت، لافتة إلى أن الوزارة تتابع الموقف، وأن العقود أبرمت عن طريق إدارة شمال الجيزة، والوزارة ليست طرفا.

من جانبهم، قال عدد من المدرسين المتظاهرين أمام محافظة الجيزة إن الإدارة التعليمية قامت بإلغاء عقود تعييناتهم والتى أبرمت شهر أغسطس الماضى بدون وجه حق، وأخبرتهم بضرورة ترك أماكنهم رغم استلام العمل في مدارس مختلفة، مؤكدين أنهم لم يقوموا بالاعتداء على الموظفين ولكنهم طالبوا بحقوقهم.

يذكر أن عددًا من مدرسي الصناديق الخاصة تظاهروا، السبت، أمام محافظة الجيزة اعتراضًا على إلغاء عقودهم، فيما قالت المحافظة إن العقود قيد الدراسة نظرا لوجود شبهة فساد بها.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية