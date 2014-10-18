المتحدث العسكري يكشف عدد قوات أكبر مناورة بتاريخ الجيش

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة شرعت في تنفيذ مناورة «بدر 2014»، بعد أن تأكدت من استعادة قوات الشرطة المدنية لكفاءتها، وتحسن الوضع الأمني في البلاد، مضيفا أن المناورة لن تؤثر على أعمال القوات في مواجهة الإرهاب.

وأوضح المتحدث العسكري، في بيان له، السبت، أن المناورة سيشارك بها قوات برية، عبارة عن ٤ قيادات فرقة و١٠ لواءات و١٣ كتيبة، علاوة على الدعم الإداري والفني، وفتح ١٤ مركز قيادة تعبوي، ومركزي قيادة عامة من المشاة الميكانيكي والمدرعات والمدفعية وقوات التدخل السريع.

كما تشارك القوات البحرية بمعظم المدمرات ولنشات المرور والساحلي والغواصات والقطع المشاركة في القتال اليومي، فضلا عن قيام القوات الجوية بتنفيذ أنشطة جوية مكثفة بجميع أنواع الطائرات المقاتلة والهليكوبتر والنقل، كما تشارك قوات الدفاع الجوي من خلال عناصر الرادار والإنذار وكتائب النيران والنشاط القتالي اليومي، وتشارك القوات الخاصة من خلال وحدات المظلات والصاعقة والقوات الخاصة البحرية.

وتابع المتحدث العسكري: «تعاهد القوات المسلحة الله وشعب مصر، أن تظل درعا وسيفا لهذا الوطن، وأن تتقدم الصفوف وتبذل الروح ضد أي معتدٍ، وأنها لا يخفى عنها المستجدات من حولنا».

وشدد المتحدث العسكري على أن القيادة العامة للقوات المسلحة، تحرص دائما على توفير منظومة تدريبية متكاملة، بدءا من دخول الفرد للقوات المسلحة مرورا بمراحل تدريبية مختلفة وصولا للاشتراك في عمليات تدريبية نوعية.