هانى عازر: مصر بقيادة “السيسى” مُقدمة على طفرة فى المشروعات الاقتصادية

أكد المهندس هاني عازر الخبير العالمي ،فى الأنفاق والسكك الحديدية ،أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مقدمة على طفرة فى المشروعات التى ستجعل منها بؤرة اهتمام ليس على المستوى السياسي فقط ولكن على مستوى المشروعات العملاقة.

> جاء ذلك فى كلمته بمنتدى المشروعات الذي أقيم على هامش “يوم تفوق المهندس المدني” والذي نظمته نقابة المهندسين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وقال إن “مصر أم الدنيا بفضل جهود وسواعد أبنائها من الشباب المهندسين المدنيين لأن مصر وطن يعيش فينا، وليس وطنا نعيش فيه”.

> وأكد عازر ،أن مصر ،دخلت مرحلة البناء فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والمشروعات الضخمة، لافتا إلى أنها بحاجة إلى الخبرات فى جميع المجالات وسواعد أبنائها من الشباب، خاصة فى القطاعات الهندسية، معربا عن فخره بأنه ابن هذا البلد، مشيرا إلى أن المهندس المدني فى حاجة دائما للدعم من جانب الحكومة وتشجيعه على الابتكار والإنجاز لأن الشباب هم دعامة هذا الوطن والذي يشيد مشروعاته.

> وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول إذا ما كانت الحكومة ستستعين بخبراته فى حفر وبناء الأنفاق تحت قناة السويس ومشروع قناة السويس الجديدة، أوضح عازر أنه على استعداد كامل للدعم الفني من خلال خبراته الطويلة فى هذا المجال لخدمة الوطن، موضحا أنه ليس لديه شركة خاصة وإنما يشارك كمواطن مصري وخبير هندسي فى هذا القطاع.

> واستعرض عازر ،خلال المنتدى ،مشواره للوصول لهذه الدرجة المتميزة من الخبرة العالمية، والتي جعلت الحكومة الألمانية تستعين به فى مجال الهندسة المدنية والإنشاءات المتعلقة بالسكك الحديدة والأنفاق.

> وحول المشروعات التى تقدم بها شباب المهندسين، قال عازر إنه “على الدولة أن تتبنى حزمة من الإجراءات تشجع الشباب على تقديم تجاربهم المتميزة”.

> من جانبه، كرم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين عددا من المهندسين المتميزين فى مقدمتهم هاني عازر، ومنحهم شهادات تقدير وتميز لجهودهم وخبرتهم الطويلة فى قطاعات الهندسة المدنية.

> كانت فاعليات “يوم التوفق للمهندس المدنى” قد انطلقت اليوم بمشاركة 132 مهندسا ومهندسة من مختلف التخصصات فى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، حيث يتم اختيار أفضل عشرة مشاريع بواسطة اللجنة العليا الاستشارية لتبنى تنفيذها.