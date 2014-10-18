قائد الجيش الثانى ينفى مسئوليته عن التحقيق مع أى أجنبى يتم القبض عليه

قال اللواء محمد فريد حجازي قائد الجيش الثاني الميداني أمام محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة ، ردا علي أسئلة الدفاع الحاضر عن قيادات الإخوان المحبوسين علي ذمة القضية .. أن العناصر التي تم القبض عليهم ليس فقط من من قطاع غزة بل تعددت جنسياتهم وتم القبض عليهم طبقا للقانون وتم تسليمهم الي النيابة العسكرية التي تقوم بدورها بتسليمهم الي النيابة العامة المختصة ولكني غير منوط لي او لقيادات الجيش التحقيق معهم .

كان ذلك أثناء قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة أعلامياً بـ ” الهروب الكبير ” والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا .