غدًا.. إنطلاق احتفالات السويس بالعيد القومي لافتتاح عدد من المشروعات



> تبدأ،غدا الأحد، احتفالات محافظة السويس بالعيد الـ 41 لانتصارات 24 أكتوبر 73، بافتتاح اللواء العربي السروي محافظ السويس وعدداً من الوزراء والقيادات التنفيذية والشعبية عدداً من المشروعات الخدمية والصناعية.

وتبدأ بافتتاح شركة السويس لتكنولوجية الصناعات المغذية بمنطقة الصفا ، كذلك يتم افتتاح مبني الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفي السويس العام وقاعة مؤتمرات مديرية الصحة كذلك يتم افتتاح مبني الأمراض إدارة ومكافحة ناقلات الأمراض وثلاجة حفظ الموتي .

ويقوم اللواء العربي السروي والقيادات الشعبية والتنفيذية بأداء صلاة العشاء بمسجد بلال بن رباح مساء الأحد إيذاناً بافتتاح المسجد لأبناء حي الكويت بالأربعين .

وتستمر الافتتاحات بمناسبة العيد الـ 41 لانتصارات السويس في 24 أكتوبر 1973 ففي يوم الثلاثاء يتم افتتاح فرع البنك الأهلي بمنطقة جهاز تنمية شمال غرب خليج السويس لخدمة المناطق الصناعية والمشروعات الصناعية والمستثمرين بها ، كذلك يتم افتتاح شركة كناوف ال بي ايجيبت للألواح الجبسية وشركة الأخوة للسيراميك بمنطقة السخنة .

وفي المساء يقوم المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بأداء صلاة العشاء بمسجد علي بن أبي طالب بمدينة السلام بحي فيصل .