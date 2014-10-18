اعتقال شخصين فى ألمانيا للاشتباه فى انتمائهم لـ “داعش”

اعتقلت السلطات الألمانية شخصين في مدينة آخن بغرب البلاد للاشتباه في قيامهما بدعم تنظيم “داعش”.

> وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم السبت أن أحد المعتقلين تونسي الجنسية ويدعى كامل بن يحيي بينما الآخر روسي ويدعى يوسوب جي.

> وتشتبه السلطات في أن كامل زود تنظيم “داعش” بملابس تبلغ قيمتها 100ر1 يورو ، فضلا عن مبلغ مالي بقيمة 400ر3 يورو، كما قام بتهريب صبي يبلغ من العمر 17 عاما من ألمانيا إلى سوريا للانضمام لصفوف “داعش”، بينما شارك يوسوب في عملية التهريب .