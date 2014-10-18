أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اعتقال شخصين فى ألمانيا للاشتباه فى انتمائهم لـ “داعش”

Google+ Print
اعتقال شخصين فى ألمانيا للاشتباه فى انتمائهم لـ “داعش” اعتقال شخصين فى ألمانيا للاشتباه فى انتمائهم لـ “داعش”

اعتقلت السلطات الألمانية شخصين في مدينة آخن بغرب البلاد للاشتباه في قيامهما بدعم تنظيم “داعش”.
> وذكرت “إيه بي سي” الأمريكية اليوم السبت أن أحد المعتقلين تونسي الجنسية ويدعى كامل بن يحيي بينما الآخر روسي ويدعى يوسوب جي.
> وتشتبه السلطات في أن كامل زود تنظيم “داعش” بملابس تبلغ قيمتها 100ر1 يورو ، فضلا عن مبلغ مالي بقيمة 400ر3 يورو، كما قام بتهريب صبي يبلغ من العمر 17 عاما من ألمانيا إلى سوريا للانضمام لصفوف “داعش”، بينما شارك يوسوب في عملية التهريب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل