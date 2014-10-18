زيادة فى أسعار أسمدة سوهاج بنسبة 25%

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج عن بدء صرف الأسمدة الكيماوية لمزارعى المحافظة بالأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم السبت وقال السيد عطية وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج ان السعر الجديد لشيكارة اليوريا 46% ازوت وصل سعرها الجديد إلى 100 جنيه بما يعادل زيادة قدرها 25 % عن السعر القديم والذى كان 75 جنيه فيما زاد سعر شيكارة النترات من 73 جنيه إلى 95 جنية للشكارة اى ما يعادل 25% زيادة ايضًا من سعرها القديم على إن يتم الصرف طبقَا للتوقيتات والحصص المقررة للمحاصيل الشتوية وطبقًا للمعاينات الفعلية للمساحات المنزرعة دون إضافة أى مصروفات إدارية إضافية على المزارعين.