الجيش يبدأ تنفيذ «بدر 2014» أكبر مناورة في تاريخه

أعلنت القوات المسلحة عن بدء تنفيذ أكبر مناورة عسكرية استراتيجية في تاريخها، «بدر 2014»، وذلك في إطار التخطيط التدريبي الاستراتيجي التعبوي، وتستمر المناورة 27 يوما، ويشارك فيها كل القيادات والهيئات والإدارات والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، في مؤتمر صحفي، السبت، إن المناورة تأتي في إطار التخطيط للعام التدريبي لعام ٢٠١٤، وليست موجهة ضد أحد، خاصة أنها تجرى داخل الحدود والمياه الإقليمية.

وأكد المتحدث العسكري عدم تأثر العمل داخل المجرى الملاحي لقناة السويس، خلال أعمال المناورة التي تجري في أجزاء منها داخل نطاق الجيشين الثاني والثالث، مضيفا أنها لن تؤثر أيضا على عمل القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب داخل سيناء.