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إضراب عمال السكك الحديدية يهدد مشجعي الدوري الألماني

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إضراب عمال السكك الحديدية يهدد مشجعي الدوري الألماني إضراب عمال السكك الحديدية يهدد مشجعي الدوري الألماني

(إفي): يؤثر إضراب سائقي القطارات في ألمانيا على الدوري الألماني لكرة القدم، إذ تتوقف حركة القطارات الخاصة التي تنقل عادة نحو 100 ألف من المشجعين إلى الملاعب.

وبدأت العديد من روابط المشجعين منذ يوم الجمعة في عرض وسائل مواصلات بديلة مثل الحافلات والسيارات المشتركة للتعويض عن خدمة القطارات، حيث يتوقع أن تظل متوقفة حتى فجر الاثنين.

وبدأ سائقو القطارات إضرابهم الساعة ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وحذرت شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) من توقف القطارات الخاصة التي اعتادت أن تخصصها خلال عطلات نهاية الأسبوع لتعزيز الخدمة في ظل إقامة مباريات الدوري.

ويطالب اتحاد العمال بزيادة في الرواتب بنسبة 5% وتقليل ساعات دوام العمل، وتشمل هذه المطالب كل العاملين بالقطار كالمفتشين وعمال المطعم والكافيتريا.

وقدمت إدارة الشركة للعمال عرضها الخامس منذ بدء موجة الإضرابات، لكنهم لم يتوصلوا إلى حل لإنهاء الأزمة حتى الآن.

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