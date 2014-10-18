يوفينتوس غاضب من شيلى بسبب فيدال

/أ ش أ/ أشارت تقارير يوم السبت إلى أن نادى يوفينتوس الإيطالى يشعر بالغضب تجاه منتخب شيلى بسبب أسلوب استغلاله للاعب خط وسط اليوفى ارتورو فيدال خلال فترة عطلة المباريات الدولية.

وشارك اللاعب الشيلى في مباريتي منتخب شيلى الوديتين أمام بيرو وبوليفيا على الرغم من شفائه مؤخرا من إصابة في الركبة.

وذكرت صحيفة لا ستامبا أن البانكنيري كان يتوقع انه يقوم مدرب منتخب شيلى خورج سامباولى بإراحة فيدال في ظل معرفته بإصابته الأخيرة في الركبة.

وكان فيدال الذي يسعى مانشستر يونايتد لضمه قد شكي من مشكلة في الركبة قرب نهاية الموسم الماضي وخضع لجراحة قبل انطلاق بطولة كأس العالم.