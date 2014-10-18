توريس: ميلان أراد ضمي موسم 2001-2002

/أ ش أ/ كشف فرناندو توريس نجم نادى ميلان يوم السبت عن أن النادي الإيطالي حاول ضمه خلال فترة وجوده في نادى أتليتكو مدريد لكن النادي الاسباني لم يكن لديه نية للسماح له بالرحيل في هذا الوقت.

كان توريس صاحب الـ30 عاما قد انضم لميلان على سبيل الإعارة لمدة موسمين من تشيلسى بداية الموسم الحالي، لكنه اعترف بأن هذه ليست المرة الأولي التي سعى فيها ميلان لضمه.

وقال توريس فى تصريحات لصحيفة كورير ديلا سيرا "كانت أول مرة يتحدث النادي بشأني في موسم 2001-2002، كانت هذه الفترة قد شهدت انتقال عديد من اللاعبين بين ميلان وأتليتكو مدريد من بينهم ديميترو البرتينى وفابريشيو كولوتشينى ووكوزمخين كونترا".

وأضاف أن تلك كانت مرحلة مختلفة ولم يكن أتليتكو لديه أي نية للسماح له بالرحيل.

من ناحية أخري أشاد توريس بالمدرب فيليبو إنزاجى مؤكدا انه لا يهتم فقط بالمهاجين ولكن بالفريق بأكمله وانه يعطيه نصائح عديدة طوال الوقت مما يساعده على تطوير مستواه.