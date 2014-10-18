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التشكيل - لامبارد يقود سيتي في غياب تورية أمام توتنام

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التشكيل - لامبارد يقود سيتي في غياب تورية أمام توتنام التشكيل - لامبارد يقود سيتي في غياب تورية أمام توتنام

يغيب يايا تورية لاعب وسط كوت ديفوار عن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة توتنام.

ويحل توتنام ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وأعلن مانويل بيليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل الفريق الذي شهد تواجد باكاري سانيا بالإضافة لخماسي في خط الوسط.

واعتمد بيليجريني على الأرجنتيني سيرجيو أجويرو كمهاجم وحيد خلفه الخماسي لامبارد، فيرناندو، جيمس ميلنر، كيلور نافاس ودافيد سيلفا.

وجاء تشكيل سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جو هارت

خط الدفاع: باكاري سانيا، فينسينت كومباني، مارتن ديميكليس، جايل كليتشي

خط الوسط: كيلور نافاس، فرانك لامبارد، فيرناندو، جيمس ميلنر، دافيد سيلفا

الهجوم: اجويرو

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