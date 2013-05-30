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متى تحتاج لشد الذراع؟

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متى تحتاج لشد الذراع؟ متى تحتاج لشد الذراع؟

من الذى الشخص الذى يحتاج إلى شد الذراع؟ يوضح ذلك دكتور هانى نبيل أستاذ جراحة التجميل، قائلا إذا كنت قد فقدت مرونة الجلد فى أعلى الذراع و إذا كان جلدك متهدل، أو به قشرة برتقالية، أو يظهر بمظهر مترهل أو به شكل النغزات، وإذا تحسن مظهر ذراعك تحسنا مذهلا حين تقوم بعمل شد للجلد المرتخى وإذا كنت متضايقا من مظهر الجزء العلوى من ذراعك.

أما عن النتائج التى يمكن توقعها فإن الذين يرغبون فى عمل شد للذراع يتوقعون الحصول على جلد أكثر جمالا وأكثر تناسقا فى منطقة أعلى الذراع وكذا شد للعضلات، وذلك بالإضافة إلى التقليل من تموج سطح الجلد.

ويتطلب شد الذراع التخدير العام الكلى للمريض الذى يخرج فى نفس اليوم من المستشفى إلا إذا نصح الجراح بغير ذلك، وهناك كثير من التقنيات المختلفة والتكنولوجيات المتاحة، وكل منها مصممة لتحقيق النتيجة المثلى المطلوبة؛ وفى هذا الصدد فإن طبيبك سوف يقدم لك النصح والاستشارة فيما يتعلق بالإجراءات المتاحة لحل المشكلة التى تعانى منها، وهناك طرق مختلفة لتحقيق لذلك.
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