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دراسة أسترالية: الإفراط فى تناول القهوة يزيد الوزن

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دراسة أسترالية: الإفراط فى تناول القهوة يزيد الوزن دراسة أسترالية: الإفراط فى تناول القهوة يزيد الوزن

كشفت دراسة أسترالية اليوم الأربعاء، النقاب عن أن تناول كميات كبيرة من القهوة قد يؤدى إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ حتى لو كانت منزوعا منها مادة الكافيين.

وحذر الخبراء فى هذه الدراسة - التى أوردتها اليوم صحيفة ديلى تليجراف البريطانية - من أن تناول خمسة فناجين قهوة أو أكثر فى اليوم، يزيد حجم المخزنة فى البطن، بل إنه حتى فى حالات الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يؤدى شربها إلى زيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكرى.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أن الدراسات المتكررة فى الماضى أظهرت أن تناول القهوة له فوائد إيجابية للمستهلكين المعتدلين ومن بينها تقليل فرص الإصابة بأنواع معينة من مرض السرطان والسكتة الدماغية.

وتابعت أنه فى هذه الدارسة الجديدة، حاول علماء أستراليون تحليل وتفسير كيفية قدرة المكونات الصحية الواردة فى شراب القهوة على تحسين وظيفة القلب والأوعية الدموية، فوجدوا أن أحد مكونات القهوة المعروف بحمض الكلوروجينيك له فوائد صحية، مثل تقليل احتمالية الإصابة بمرض السكرى وتخفيض ضغط الدم، بل وحتى مكافحة الدهون، إلا أن الدراسة وجدت أيضا أن تناول كميات كبيرة من القهوة وبما فى ذلك القهوة منزوعة الكافيين ستؤثر بالضرر على صحة الأفراد.

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مصر 365