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مقتل جنديين في انفجار لغم أرضي شمال غرب “باكستان”

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مقتل جنديين في انفجار لغم أرضي شمال غرب “باكستان” مقتل جنديين في انفجار لغم أرضي شمال غرب “باكستان”

 لقي جنديان باكستانيان مصرعهما اليوم ،فى انفجار لغم أرضي استهدف آلية عسكرية في مقاطعة باجور شمال غرب باكستان.
> وأوضح مسئول عسكري باكستانى في تصريح له ، نقلته قناة سكاي نيوز ، أن مسلحين مجهولين زرعوا لغما أرضيا على طريق يؤدي إلى موقع عسكري في بلدة سلارزاي بمقاطعة باجور المحاذية للحدود مع أفغانستان ، وانفجر إثر مرور آلية عسكرية من فوقه, مما أدى إلى تدمير الآلية ومقتل الجنديين الذين كانا على متنها.
> وأضاف إن القوات العسكرية طوقت موقع الانفجار وشنت حملة تمشيط للبحث عن الفاعلين.

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