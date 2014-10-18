مقتل جنديين في انفجار لغم أرضي شمال غرب “باكستان”

لقي جنديان باكستانيان مصرعهما اليوم ،فى انفجار لغم أرضي استهدف آلية عسكرية في مقاطعة باجور شمال غرب باكستان.

> وأوضح مسئول عسكري باكستانى في تصريح له ، نقلته قناة سكاي نيوز الإخبارية ، أن مسلحين مجهولين زرعوا لغما أرضيا على طريق يؤدي إلى موقع عسكري في بلدة سلارزاي بمقاطعة باجور المحاذية للحدود مع أفغانستان ، وانفجر إثر مرور آلية عسكرية من فوقه, مما أدى إلى تدمير الآلية ومقتل الجنديين الذين كانا على متنها.

> وأضاف إن القوات العسكرية طوقت موقع الانفجار وشنت حملة تمشيط للبحث عن الفاعلين.