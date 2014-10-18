رفع قضية “أحداث الوزراء” للاستراحة

عرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة اثناء محاكمة الناشط أحمد دومة و268 متهماً بالقضية المعروفة اعلامياً بـ”احداث مجلس الوزراء” محتوى أحراز القضية من فيديوهات وصور وتبين من الفيديو الثالث بعنوان العسكر مشهد لمسيرة ضد مقتل الشيخ عماد عفت والمستشفى الميدانى بمسجد عمر مكرم ونهاية الفيديو بعنوان الثورة لن تموت .

كان الدفاع قد طلب إثبات أمين السر بأن يكتب الملاحظات على عرض الفيديوهات دون ان يظهر بذلك للمحكمة او لدفاع او المتهم وان الدفاع قد طلب ان يكون على دراية بما تم كتبة حتى يتم ابداء ملاحظاتة الا ان المحكمة طالبتة من الانتظار ثم قامت المحكمة برفع الجلسة لاستراحة ثم يتم استكمال عرض الاحراز .