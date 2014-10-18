الداخلية: ضبط 8 خلايا إرهابية خططت لاستهداف مؤسسات الدولة بـ6 محافظات

قال اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى بإسم وزارة الداخلية،بحسب بيان على الصفحة الرسمية للوزارة على “فيسبوك”، إن الوزارة تواصل جهودها المكثفة لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى التى تستهدف البنية التحتية “محطات وخطوط الكهرباء و السكة الحديد والمواصلات العامة ومياة الشرب” وتستهدف ترويع المواطنين بزرع العبوات الناسفة بأماكن التجمعات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثمانية خلايا إرهابية ضمت 52 متهماً وبحوزتهم أسلحة ومواد شديدة الإنفجار ومبالغ مالية كبيرة بمحافظات ( الجيزة ، المنيا , الدقهلية ,الإسكندرية ، الفيوم, الشرقية ).

ففى محافظة الجيزة، تمكنت قوات الأمن، ضبط 4 متهمين من المتورطين فى إرتكاب وقائع: إضرام النيران بأحد القطارات حال وصوله لمحطة سكك حديد رمسيس، تخريب العديد من أبراج كهرباء الضغط العالى وأبراج شبكات المحمول وأحد الجراجات الخاصة بسيارات حى الوراق وإضرام النيران ببعضها، وقد إعترفوا بالتخطيط والإعداد لإرتكاب عدد من الحوادث الإرهابية على النحو التالى،تفجير خط المياه الرئيسى المغذى لمنطقتى بولاق الدكرور والهرم، وإسقاط ( 2 ) برج كهرباء ضغط عالى بمركز أوسيم بواسطة عبوات متفجرة، وإستهداف سيارتين لنقل المواد البترولية تابعة لإحدى شركات البترول.

كما أرشد المتهمون عن بعض الأماكن التى يتخذونها أوكاراً لإختبائهم وتخزين المواد المتفجرة ضبط بداخلها 100 كيلو من مادة TNT شديدة الإنفجار ,14 مفجر عن بعد , 11 قنبلة محلية الصنع معدة للإستخدام ، 200 زجاجة مولوتوف ، كمية من الدوائر الكهربائية ومواد وادوات تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة .

وفى محافظة المنيا، رصد وتحديد إحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن وقائع تفجير العديد من العبوات الناسفة بنطاق المحافظة ، و ضبط ثمانية من منفذى تلك العمليات المتورطين فى إرتكاب العديد من الوقائع التخريبية.. من أبرزها:-

> تفجير عبوات ناسفة فى مبنى مجمع المصالح ـ ميدان صدناوى ـ بجوار قسم شرطة المنيا ـ أمام نادى القضاة ـ أمام إحدى الكنائس، بالإضافة إلى زرع عبوة تم إبطال مفعولها بجوار مديرية الأمن، وإتخاذهم 3 شقق سكنية كمخازن لإعداد تلك العبوات وتجهيزها عثر بداخلهم على كمية كبيرة من المتفجرات والمواد المستخدمة فى تصنيعها وذلك على النحو التالى :

> 2عبوة بلاستيكية بها مادة TNT ومادة ” بترو بنتا ” شديدة الإنفجار مجهزة للإستخدام، “5 كيلو جرام ” مادة الـ (TNT ) .

> مواد وأدوات لتصنيع العبوات الناسفة، ملابس ورتب عسكرية، 28 عبوة معدنية وبلاستيكية فارغة مختلفة الأحجام، 2جهاز لاب توب ، 5 تليفون محمول ، هارد ديسك ، 2فلاشة كمبيوتر ،4 شيكات بنكية بمبالغ مختلفة لعدد من البنوك صادرة لصالح إحدى الشركات الخاصة، ومبلغ مالى.

وفى محافظة الدقهلية، ضبطت قوات الأمن خلية إرهابية تقوم بمهاجمة قوات الشرطة أثناء تعاملها مع شغب تنظيم الإخوان الإرهابى وإستهداف وتخريب المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة .. وأنهم وراء إرتكاب الوقائع التالية:إتلاف وحرق 8 محولات كهرباء بمدينة المنصورة، قطع الطريق الدائرى بين مساكن العبور وكوبرى الجامعة بمدينة المنصورة وإشعال إطارات الكاوتش وغلق الطريق، رصد تحركات 5 ضباط شرطة بمدينة المنصورة لإستهدافهم، ورصد سيارات عدد من ضباط الشرطة من قوة مديرية أمن الدقهلية إستعداداً لحرقها،وضبط بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية بلغت “434220 ألف جنية ، 4600 دولار”.

> وأسفر تفتيش محال إقامتهم عن ضبط كمية من مادة “البوتامين” وزجاجات المولوتوف والإسبراى، وعدد من أقنعة الوجه والنظارات البيلاستيكية والتيشرتات المدون عليها علامة رابعة،كاميرا ، 12 جهاز تليفون محمول ، عدد من أجهزة الكمبيوتر من مختلف الأنواع، 37 شريحة محمول لم يتم إستخدامها .

وفى محافظة الإسكندرية، تم ضبط متهمان بحوزتهما 2 فرد خرطوش محلى الصنع ، 14 طلقة خرطوش، إعترفا بتورطهما فى العديد من الوقائع التخريبية ، وذلك على النحو التالى:تفجير عبوة ناسفة خلال شهر رمضان الماضى بمحطة قطار سيدى جابر، وتفجير عبوة فى محطة مصر، واستهداف أحد الأبراج الكهربائية بمنطقة أبيس وإسقاطه، واستهداف عدد من السيارات الخاصة بوكالة الأهرام للإعلان وحرقها ، واستهداف محولات بالقرب من المدينة الجامعية بمنطقة سموحة وإضرام النيران بها .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة قاسمة للعناصر المخططه والممولة لتعطيل الدراسة وإشاعة الفوضى فى الأوساط الطلابية ، وضبط 5 من كوادر الإخوان خلال عقدهم لقاء تنظيمى بإحدى الشقق بمنطقة سموحة لمُدارسة خطة التحرك فى الأوساط الطلابية بالعام الدراسى الحالى والتحايل على حكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على مدارس المدينة المنورة المملوكه لتنظيم الإخوان بالإستيلاء على إيرادات تلك المدارس وإستغلالها لدعم أنشطة التنظيم الرامية لإفساد العملية التعليمية وضبط بحوزتهم ما يلى:276.360 جنية مصرى – 20000 دولار – سبيكة ذهبية تزن كيلوجرام – مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية تتضمن كيفية إستقطاب عناصر جديدة من الطلبة وضمها للتنتظيم، مجموعة من المظاريف مدون عليها أسماء عناصر إخوانية ” من العاملين بالمدارس ” بداخلها مبالغ مالية معدة للتوزيع عليهم.

وفى محافظة الفيوم، ضبط ستة من عناصر أحدى الخلايا الإرهابية إعترفوا بتكوينهم لجنة عمليات نوعية إعترفوا بإرتكابهم العديد من الوقائع التخريبية .. من أبرزها :إتلاف محولات الكهرباء الخاصة بعدد 7 قرى بدائرة مركز يوسف الصديق .

وفى محافظة الشرقية، ضبط إحدى الخلايا التنظيمية التابعة للجنة العمليات النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي تخطط لإرتكاب العديد من العمليات الإرهابية بدائرة مركز شرطة فاقوس وضبط إثنين من عناصرها .. إعترفا بالتخطيط لإرتكاب الحوادث الإرهابية التالية،تفجير إحدى غرف توزيع الغاز الطبيعى بقرية الهايصميةـ وإضرام النيران بمحطة سكك حديد فاقوس، وإلقاء عبوات حارقة على مجمع الشرطة بفاقوس .وكذا إحدى الساحات المخصصة لمبيت سيارات الشرطة، وقطع بعض الطرق الرئيسية والفرعية والإشتباك مع قوات الأمن.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى إعادة تشكيل وتفعيل لجنة العمليات النوعية بجامعة الزقازيق السابق ضبطها العام الدراسى المنقضى بهدف إرتكاب أعما ل عدائية ضد قوات الشرطة وبعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب المعارضين لتظيم الإخوان فضلاً عن بعض الشخصيات العامة .. وتم كشف وتحديد عناصرها وضبط 12 منهم ، حيث إعترف الإخوانى محمد عبده عبدالحميد مسئول التنظيم بجامعة الزقازيق بتوليه مسئولية لجنة التنفيذ والتى قامت بإرتكاب الوقائع التالية : شعال النيران بسيارة أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين، إشعال النيران بسيارة عميد إحدى الكليات بجامعة الزقازيق.

كما اعترفت العناصر المضبوطة باعتزامهم تنفيذ بعض العمليات تزامناً مع بدء العام الدراسى الجامعى الجديد منها إستهداف أحد أفراد الأمن الوطنى بالشرقية، استهداف الطلبة المعارضين لممارسات التنظيم الإخوانى داخل جامعة الزقازيق وإصابتهم.

وبتفتيش إحدى الشقق المستأجرة التى تستخدمها عناصر تلك اللجنة كمخزن لإخفاء بعض الأدوات التى تستخدم فى أعمال الشغب تم ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والأوراق التنظيمية والشارات والمطبوعات المناهضة .

وأكد المتحدث الرسمى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثف جهودها فى التصدى لتحركات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وإجهاض مخططاتهم التى تستهدف ترويع المواطنين وضرب البنية التحتية ومقومات الإقتصاد المصرى ، وأن وزارة الداخلية ماضية فى مواجهتها الحاسمة لتلك المخططات ، ولا تهاون مع من تسول لة نفسه النيل من أمن وإستقرار الوطن.