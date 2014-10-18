بالصور .. بدء توافد المشاركين بـ«يوم تفوق المهندس المدنى»

بدأ ،منذ قليل، توافد المهندسين المشاركين في فاعليات مؤتمر «يوم تفوق المهندس المدنى»، والذى تنظمه شعبه الهندسة المدنيه ، بنقابه المهندسين ، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر؛ تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

وصرح المهندس عماد توماس ـ رئيس لجنة الإعلام بشعبة مدنى،والامين المساعد للشعبه، إن الملتقى يهدف الأرتقاء والنهوض بالمهنه ضمن خطة النقابه ، عبر إقامة معرض لمشروعات وملتقى توظيف للمهندسين حديثى التخرج ، وتكريم أوائل الخريجين من طلاب شعبة ” الهندسة المدنية” على مستوى الجامعات المصرية والاجنبية.