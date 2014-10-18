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بالصور .. بدء توافد المشاركين بـ«يوم تفوق المهندس المدنى»

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بالصور .. بدء توافد المشاركين بـ«يوم تفوق المهندس المدنى» بالصور .. بدء توافد المشاركين بـ«يوم تفوق المهندس المدنى»

بدأ ،منذ قليل، توافد المهندسين المشاركين في فاعليات مؤتمر «يوم تفوق المهندس المدنى»، والذى تنظمه شعبه الهندسة المدنيه ، بنقابه المهندسين ، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر؛ تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

وصرح المهندس عماد توماس ـ رئيس لجنة الإعلام بشعبة مدنى،والامين المساعد للشعبه، إن الملتقى يهدف الأرتقاء والنهوض بالمهنه ضمن خطة النقابه ، عبر إقامة معرض لمشروعات وملتقى توظيف للمهندسين حديثى التخرج ، وتكريم أوائل الخريجين من طلاب شعبة ” الهندسة المدنية” على مستوى الجامعات المصرية والاجنبية.

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