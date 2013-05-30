كيف تحصلين على ابتسامة بيضاء مُشرقة؟

ابتسامتك هى عنوان جمالك.. فغالبا ما تشعر بالمرأة بالأرق نتيجة تغير لون أسنانها فتضطر إلى إنفاق الأموال لتبييض الأسنان وشراء منتجات تجميل الأسنان، على الرغم أنه يمكنها استعادة بياضها بطرق بسيطة وأساليب طبيعية ومنزلية.

لذا تنصح د. إيمان شريف "أخصائى عمليات تجميل الأسنان" بعدة وصفات للحصول على أسنان بيضاء مشرقة أهمها..

لعمل معجون أسنان بالمنزل تخلط المكونات التالية مع بعضها لصنع عجينة

ملعقة كبيرة بيكربونات صوديوم

> أو ملعقة كبيرة فحم مطحون

> أو ملعقة كبيرة جذور فراولة مطحونة

> نقطتان من زيت النعناع

> كمية مناسبة من الماء لعمل عجينة

ولتعطير رائحة الفم تنصح "إيمان" باستخدام ماء الورد وورق الفراولة كغسول منعش للفم، أما عصير الليمون فهو يعمل على إزالة الجير من الأسنان، فقط ضيفى ملعقتين من الليمون مع ماء دافئ واغسلى فمكِ بها، هذا بمثابة مطهر جيد للأسنان، والملح يعتبر مطهرا طبيعيا للأسنان، فهو يستطيع إزالة البقع بشكل فعال، ويمكنك أن تستخدميه كغسول للفم والأسنان للحصول على نتائج جيدة استخدمى الملح مرتين أسبوعيا.

كما تنصح "إيمان" بمضغ الطعام جيداً، فهناك بعض الأطعمة تساهم فى التخلص من الرواسب التى تتكون على الأسنان فهى تعتبر بمثابة منظف طبيعى للرواسب والبقع التى تتكون على الأسنان مثل: الجزر والتفاح وأوراق البقدونس، كذلك تعتبر من مطهرات الأسنان، والتقليل من الحلويات فالحلويات يمكنها أن تترك الأصباغ والسكريات والأحماض على الأسنان والتوقف عن عض الأظافر فتلك العادة السيئة يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك، لأنها تجعل الجزء الأوسط يذوب من الخارج، وتجعل المينا أكثر هشاشة مما يجعل الأسنان غير متساوية وغير جذابة.

وأضافت، تجنبى بعض الأطعمة والمشروبات مثل: الشاى الأسود، والمشروبات الغازية والقهوة، والفواكه الحمراء من الكرز والعنب يمكنها أن تغير لون الأسنان وتترك البقع عليها، كذلك الصلصة قد تترك الأحماض التى قد تساعد على تسوس الأسنان.