البرلمان الدولي يدين الإرهاب بتوصية إماراتية

نجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بالعضو راشد الشريقي، ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، في الحصول على موافقة مقترح الشريقي، بإصدار الاتحاد الدولي بياناً يدين الإرهاب.

وأصدر عبدالواحد الراضي، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، خلال الدورة الحادية والثلاثين بعد المئة لجمعية الاتحاد في جنيف، بياناً أدان فيه الإرهاب، وحث برلمانات العالم على بذل قصارى جهدهم لمكافحة انتشار الإرهاب والتطرف، وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة على وجه الخصوص.

وأعربت اللجنة التنفيذية للاتحاد في البيان عن قلقها البالغ إزاء انتشار الإرهاب في العالم، وأدانت جميع أشكال العنف والإرهاب، وما يتبعها من حالات عدم استقرار سياسي ودمار.

كما وجهت اللجنة التنفيذية بياناً إلى أعضاء الاتحاد، ناشدت فيه النواب بوصفهم قادة الرأي العام، بأداء دور فعال في تبديد الأساطير التي تحيط بالعقائد المتطرفة التي قد تؤدي إلى أعمال إرهابية، والإشارة إلى جهود الاتحاد البرلماني الدولي الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن الدولي.

واستنكر البيان تشكيل وانتشار الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وما يتبع أعمالها من عواقب وخيمة في بلدان ومناطق بكاملها.

وأكد العضو راشد الشريقي أن اعتماد البيان الخاص بإدانة الإرهاب هو نجاح جديد لفعالية الدبلوماسية البرلمانية التي تقوم بها الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وجميع الفعاليات البرلمانية الأخرى، سواء كانت على المستوى الإقليمي أو الدولي، وهو نجاح يضاف إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تؤكد من خلال سياستها ومواقفها الثابتة في علاقاتها مع الدول الأخرى الشقيقة والصديقة.

تهنئة

قدم وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال الاجتماع التهنئة باسم دولة الإمارات العربية المتحدة لصابر شودري، مرشح بنغلاديش، لفوزه برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، وتمنى الوفد للرئيس الجديد التوفيق والنجاح في مهام عمله، بما يحقق المصلحة العامة،