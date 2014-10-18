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وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل أبرز قياديي “داعش” في “تكريت وبيجي”

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وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل أبرز قياديي “داعش” في “تكريت وبيجي” وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل أبرز قياديي “داعش” في “تكريت وبيجي”

أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، عن مقتل أبرز قياديي تنظيم “داعش” في مدينتي تكريت وبيجي.
> وذكر التلفزيون العراقي الرسمي – في خبر عاجل له – نقلا عن وزارة الدفاع العراقية قولها إن “الاستخبارات العسكرية تؤكد مقتل أبرز قياديي (داعش) وهما الإرهابيان حسين علي أحمد ما يسمى الأمير الإداري لقضاء بيجي ورافد عباس محمد أمير قاطع الفتحة في تكريت”.
> يذكر أن محافظ (صلاح الدين) العراقية رائد ابراهيم الجبوري أعلن أمس ،الجمعة،عن تحرير قرية المحزم بين تكريت وبيجي من سيطرة “داعش”، ضمن حملة عسكرية واسعة بدأت لتحرير مناطق شمالي تكريت وقضاء بيجي من تنظيم (داعش) بغطاء جوي عراقي وأمريكي.

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