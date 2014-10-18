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لجنة حقوقية ليبية تحذر من كارثة إنسانية غرب البلاد

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لجنة حقوقية ليبية تحذر من كارثة إنسانية غرب البلاد لجنة حقوقية ليبية تحذر من كارثة إنسانية غرب البلاد

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية ،إن أوضاع النازحين في بعض مناطق غرب ليبيا مأساوية ،إثر تأخر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وهي طرابلس وغريان وبني وليد.
> وحذرت اللجنة ، في بيان لها اليوم ،السبت، من حدوث أزمة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا، مع توسع نطاق أعمال العنف والاشتباكات المسلحة وارتفاع أعداد النازحين من مناطق النزاع بالجبل الغربي.
> وأضاف البيان أن استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط 84 قتيلا بمناطق ككلة والقلعة ، مشيرا في ذات السياق إلى حدوث تصفيات جسدية استهدفت معتقلين على أساس الهوية ؛ حسب البيان.
> وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التشكيلات المسلحة المسئولية القانونية والجنائية الكاملة عن وقوع عشرات من الجرحى والمصابين والقتلى في صفوف المدنيين والأبرياء.
> وطالب البيان الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي والصليب الأحمر الدولي بسرعة توفير ممرات إنسانية آمنه لإغاثة أهالي المناطق المتضررة وتقديم المساعدات العاجلة للمدنيين في مناطق النزاع.
> يذكر أن المنطقة الغربية بالعاصمة الليبية طرابلس تشهد عمليات عسكرية بين قوات تابعة لغرفة عمليات ثوار ليبيا وأخرى تابعة للجيش الليبي ولواء القعقاع وجيش القبائل المنضوي تحت غرفة العمليات التي شكلتها رئاسة الأركان.

أ ش أ

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