8 نصائح لتجنب فطام طفلك مبكرا

هناك بعض العوارض التى تظهر على السيدات المرضعات مما يجعلهم يواجهون بعض المشاكل أثناء فترة الرضاعة، والتى تؤدى فى الأغلب فى نتيجة واحدة وهى فطام طفلها لذلك تقدم د. هناء عبد المنعم أستاذ أمراض النسا والتوليد جامعة الأزهر بعض النصائح التى يجب على الأم اتباعها خلال فترة الرضاعة، وهى كالتالى:

-التأكد من عدم وجود التهاب فى حلق الطفل.

-غسل الثديين كل مرة يتم فيها إرضاع الطفل وإبقاؤهما نظيفين جافتين.

-عدم غسل الثدى بالصابون، حيث إن ذلك يسبب التشققات السطحية.

-إبقاء الثديين بعيدا عن الحليب فى غير وقت الرضاعة بوضع قطعة قماش أو منديل فى حمالات الثديين وتغييرها عند اللزوم.

-المداومة على لبس حمالات صدرية نظيفة.

-تغيير الثدى الذى يرضع منه الطفل كل مرة بالتبديل.

-استخراج الحليب من الثديين فى ببرونة وإعطاؤه للطفل عند الإصابة.

-وفى حالات الجروح ينصح بإبعاد الطفل عن الرضاعة لمدة أيام حتى تلتئم الجرح وبالذات إذا كان فى أسفل الحلمة، حيث يكون عميقا.