الأمن الكويتي يضبط “إيراني” حاول تهريب مليار و250 ألف للكويت

تمكنت قوات الامن الكويتية من إحباط محاولة وافد إيراني تهريب مليار و250 الف تومان ايراني ” بما يعادل 360 الف دولار امريكي “،أخفاها في ملابسه الداخلية .

> وقال مصدر أمني إنه تم ذلك خلال عملية تفتيش القادمين من العراق ، وان المتهم سيخضع للتحقيق المكثف خاصه أن المبلغ الذى حاول الايراني تهريبه يفوق المبالغ المسموح بحملها والتى يجب أن لاتتعدي عشرة الاف دولار ، بحيث أن اى مبلغ فوق ذلك لابد أن يبلغ عنه