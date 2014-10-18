تمكنت قوات الامن الكويتية من إحباط محاولة وافد إيراني تهريب مليار و250 الف تومان ايراني ” بما يعادل 360 الف دولار امريكي “،أخفاها في ملابسه الداخلية .
> وقال مصدر أمني إنه تم ذلك خلال عملية تفتيش القادمين من العراق ، وان المتهم سيخضع للتحقيق المكثف خاصه أن المبلغ الذى حاول الايراني تهريبه يفوق المبالغ المسموح بحملها والتى يجب أن لاتتعدي عشرة الاف دولار ، بحيث أن اى مبلغ فوق ذلك لابد أن يبلغ عنه
الأمن الكويتي يضبط “إيراني” حاول تهريب مليار و250 ألف للكويت
تمكنت قوات الامن الكويتية من إحباط محاولة وافد إيراني تهريب مليار و250 الف تومان ايراني ” بما يعادل 360 الف دولار امريكي “،أخفاها في ملابسه الداخلية .