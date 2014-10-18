بدء مأدبة غداء لـ 1500 عامل بقناة السويس الجديدة بحضور فنانين وإعلاميين

أقيمت اليوم مأدبة غداء لـ1500 عامل بقناة السويس الجديدة، بحضور كلا من أسامة الشيخ رئيس شبكة قنوات النهار، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والفنان عمرو سعد ، والفنان سامح الصريطى، والكابتن كريم حسن شحاتة، والشيف علاء الشربينى، ومقدمة البرامج ريهام سعيد.

وقال اللواء عماد الألفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مأدبة الغداء سوف تنتهى فى موعدها؛ لأن العمال حصلوا على ساعة واحدة فقط، ولا يمكن التأخر أكثر من ذلك نظرًا لضيق الوقت.

وأكد اللواء “الألفي” أن أول مركب سيعبر ” قناة السويس الجديدة “، سيكون في اليوم السادس من شهر أغسطس العام المقبل، مشددًا على أنه تم الانتهاء من خطوات كبيرة في المشروع اختصرت نحو 66% من الوقت المحدد.

(المراسل : بكر الشرقاوى)