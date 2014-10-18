أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بدء مأدبة غداء لـ 1500 عامل بقناة السويس الجديدة بحضور فنانين وإعلاميين

Google+ Print
بدء مأدبة غداء لـ 1500 عامل بقناة السويس الجديدة بحضور فنانين وإعلاميين بدء مأدبة غداء لـ 1500 عامل بقناة السويس الجديدة بحضور فنانين وإعلاميين

عمال قناة السويس والرئيس السيسى

أقيمت اليوم مأدبة غداء لـ1500 عامل بقناة السويس الجديدة، بحضور كلا من أسامة الشيخ رئيس قنوات النهار، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والفنان عمرو سعد ، والفنان سامح الصريطى، والكابتن كريم حسن شحاتة، والشيف علاء الشربينى، ومقدمة البرامج ريهام سعيد.

وقال اللواء عماد الألفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مأدبة الغداء سوف تنتهى فى موعدها؛ لأن العمال حصلوا على ساعة واحدة فقط، ولا يمكن التأخر أكثر من ذلك نظرًا لضيق الوقت.

وأكد اللواء “الألفي” أن أول مركب سيعبر ” قناة السويس الجديدة “، سيكون في اليوم السادس من شهر أغسطس العام المقبل، مشددًا على أنه تم الانتهاء من خطوات كبيرة في المشروع اختصرت نحو 66% من الوقت المحدد.

(المراسل : بكر الشرقاوى)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل