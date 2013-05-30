ما هى أبرز عمليات القضاء على السمنة؟

لقد ساهم التطور التكنولوجى فى المناظير والدباسات الجراحية فى إجراء جميع جراحات السمنة بالمنظار، من خلال فتحات صغيرة فى جدار البطن، مما يساعد على تقليل فترة النقاهة بعد العملية وسرعة العودة لممارسة الحياة اليومية.

يقول د. علاء العشرى، أستاذ جراحة السمنة وجراحة الثدى جامعة عين شمس: "لقد تنوعت تلك الجراحات فى هذه الفترة بما يناسب كل مريض وطبيعته الغذائية من ناحية، ومتطلبات المتابعة والنظام الغذائى بعد العملية من ناحية أخرى، لضمان الحفاظ على التوازن الغذائى للجسم مع نزول الوزن بطريقة آمنة دون حدوث مضاعفات أو نقص غذائى.

أشار علاء إلى أبرز العمليات التى تجرى حاليا: حزام المعدة، تصغيير المعدة الطولى بالتدبيس (تكميم المعدة)، عملية تحويل مسار المعدة، وكذلك تحويل مسار المعدة البسيط، استبعاد الاثنى عشر مع تحويل الأمعاء، استبعاد العصارة الصفراوية والبنكرياس مع تحويل الأمعاء وأيضا عملية الطى الطولى للمعدة.

أكد على أن السبب الرئيسى لنجاح الجراحة هو حسن اختيار العملية المناسبة لكل مريض طبقا لحالته الصحية.