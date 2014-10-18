أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ضربة قوية لليفربول .. إصابة جديدة تضرب ستوريدج

Google+ Print
ضربة قوية لليفربول .. إصابة جديدة تضرب ستوريدج ضربة قوية لليفربول .. إصابة جديدة تضرب ستوريدج

تلقى نادي ليفربول ضربة قوية بعد تأكيد غياب مهاجم الفريق دانييل ستوريدج لمدة ثلاثة أسابيع جديدة بسبب إصابة في الساق.

وتعرض ستوريدج لإصابة في الكاحل في تدريبات الإنجليزي مطلع سبتمبر الماضي، ليغيب عن الريدز لمدة 3 أسابيع.

وكان ليفربول يأمل في استعادة اللاعب مطلع هذا الأسبوع، وبالتحديد قبل لقاء الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، إلا أن إصابة جديدة ضربت اللاعب لتؤجل عودته إلى الملاعب.

وأكد ليفربول عبر موقعه الرسمي غياب ستوريدج عن مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي أمام كوينز بارك رينجرز، إلى جانب غياب مؤكد عن مواجهة الذهاب والإياب أمام ريال مدريد.

ولم يشارك الإنجليزي صاحب الـ25 عاما مع ليفربول منذ لقاء توتنام نهاية شهر أغسطس الماضي، ليتأثر الفريق بشكل كبير في ظل عدم تأقلم ماريو بالوتيللي حتى الآن.

ويحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس يوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، قبل أن يستضيف الملكي مدريد مساء الأربعاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب