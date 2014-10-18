ضربة قوية لليفربول .. إصابة جديدة تضرب ستوريدج

تلقى نادي ليفربول ضربة قوية بعد تأكيد غياب مهاجم الفريق دانييل ستوريدج لمدة ثلاثة أسابيع جديدة بسبب إصابة في الساق.

وتعرض ستوريدج لإصابة في الكاحل في تدريبات المنتخب الإنجليزي مطلع سبتمبر الماضي، ليغيب عن الريدز لمدة 3 أسابيع.

وكان ليفربول يأمل في استعادة اللاعب مطلع هذا الأسبوع، وبالتحديد قبل لقاء الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، إلا أن إصابة جديدة ضربت اللاعب لتؤجل عودته إلى الملاعب.

وأكد ليفربول عبر موقعه الرسمي غياب ستوريدج عن مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي أمام كوينز بارك رينجرز، إلى جانب غياب مؤكد عن مواجهة الذهاب والإياب أمام ريال مدريد.

ولم يشارك الإنجليزي صاحب الـ25 عاما مع ليفربول منذ لقاء توتنام نهاية شهر أغسطس الماضي، ليتأثر الفريق بشكل كبير في ظل عدم تأقلم ماريو بالوتيللي حتى الآن.

ويحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس يوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، قبل أن يستضيف الملكي مدريد مساء الأربعاء.