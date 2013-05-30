أخبار عاجلة

أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الليبى يلقى القبض على خلية أجنبية بحوزتها أسلحة ثقيلة

Google+ Print
الجيش الليبى يلقى القبض على خلية أجنبية بحوزتها أسلحة ثقيلة الجيش الليبى يلقى القبض على خلية أجنبية بحوزتها أسلحة ثقيلة

ألقى الجيش الليبى بمدينة بنغازى (شرقى البلاد) القبض على خلية أجنبية فى إحدى المزارع بضواحى المدينة بعد كمين نصب لهم من قبل جهاز البحث الجنائى التابع لوزارة الداخلية.

وفى تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، قال مسئول عملية القبض على الخلية أحمد العبيدى، إن "العملية أسفرت عن القبض على أجنبية من جنسيات مختلفة وعددهم حوالى 7 وهم من وتشاد والسودان وسوريا".

وأضاف "تم العثور معهم على صورايخ مضادة للدبابات وصورايخ حرارية وذخائر لبعض الأسلحة التى استخدمت فى الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافى فى عام 2011".

وأشار العبيدى إلى أنه "تم العثور كذلك على حاويات بداخلها مواد غذائية ومعدات وأجهزة، وحاوية فيها مجموعة من الأفارقة فى نفس المزرعة تم تسليمهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم ومعرفة من يقف وراءهم".

وتشهد بنغازى، التى تعد شرارة الثورة ضد النظام السابق، عدة اختراقات أمنية خلال الأشهر الماضية منها هجمات على مراكز للشرطة واغتيالات لأشخاص كانوا يعملون فى جهاز يدعى الأمن الداخلى فى عهد القذافى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد