الجيش الليبى يلقى القبض على خلية أجنبية بحوزتها أسلحة ثقيلة

ألقى الجيش الليبى بمدينة بنغازى (شرقى البلاد) القبض على خلية أجنبية فى إحدى المزارع بضواحى المدينة بعد كمين نصب لهم من قبل جهاز البحث الجنائى التابع لوزارة الداخلية.

وفى تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، قال مسئول عملية القبض على الخلية أحمد العبيدى، إن "العملية أسفرت عن القبض على شبكة أجنبية من جنسيات مختلفة وعددهم حوالى 7 وهم من مصر وتشاد والسودان وسوريا".

وأضاف "تم العثور معهم على صورايخ مضادة للدبابات وصورايخ حرارية وذخائر لبعض الأسلحة التى استخدمت فى الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافى فى عام 2011".

وأشار العبيدى إلى أنه "تم العثور كذلك على حاويات بداخلها مواد غذائية ومعدات وأجهزة، وحاوية فيها مجموعة من الأفارقة فى نفس المزرعة تم تسليمهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم ومعرفة من يقف وراءهم".

وتشهد بنغازى، التى تعد شرارة الثورة ضد النظام السابق، عدة اختراقات أمنية خلال الأشهر الماضية منها هجمات على مراكز للشرطة واغتيالات لأشخاص كانوا يعملون فى جهاز يدعى الأمن الداخلى فى عهد القذافى.

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