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وزراء ومحافظون في حلقة نقاشية حول «الاستشعار»

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وزراء ومحافظون في حلقة نقاشية حول «الاستشعار» وزراء ومحافظون في حلقة نقاشية حول «الاستشعار»

يفتتح الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، الأحد، أعمال الحلقة النقاشية حول (متطلبات المرئيات الفضائية في التخطيط القومي لمحافظات )، والتي تنظمها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بالتعاون مع مجلس التخطيط القومي ومجلس بحوث الفضاء بالأكاديمية.

يشارك في الحلقة الدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، واللواء سيد حرحور، محافظ شمال سيناء، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء طارق سعد، محافظ الأقصر، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، واللواء محمد عبداللطيف، محافظ دمياط، واللواء عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، ونخبة من الخبراء والمتخصصين من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية.

وصرح الدكتور مدحت مختار، رئيس الهيئة، بأنه سيتم خلال فعاليات الحلقة اقتراح عدد من المشروعات القومية للعمل على تنفيذها، وتقدير الاحتياجات من البيانات للمشروعات، ووضع آلية لتبادل ونقل المعلومات، وإعداد خطة عمل تكاملية بين الجهات المعنية بالدولة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود حسين مقرر الندوة، أنه سيتم طرح تصور عام عن التخطيط الاستراتيجي في مصر، واستعراض إمكانات نظم الاستشعار من البعد في جمع المعلومات الأرضية لأغراض التخطيط والتنمية، والتطور التاريخي للتنمية بالمحافظات المصرية عبر العقود الخمسة الماضية، إلى جانب عرض نماذج من تطبيق التخطيط التنموي لمحافظات الدولة.

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