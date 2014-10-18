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بدء تطبيق منظومة الخبر الجديدة في الشرقية الأحد

  • مصر
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بدء تطبيق منظومة الخبر الجديدة في الشرقية الأحد بدء تطبيق منظومة الخبر الجديدة في الشرقية الأحد

صرح المهندس حمدى الشربيني، وكيل وزارة بالشرقية، السبت، بأنه سيتم تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالمحافظة، الأحد.

وأوضح «الشربيني»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة سيبدأ أولاً بمراكز شمال المحافظة، والتى تشمل مراكز فاقوس، والحسينية، وكفر صقر، وأولاد صقر، وصان الحجر، والصالحية الجديدة، والتى تضم 569 مخبزًا.

أشار وكيل الوزارة إلى أن المنظومة الجديدة تضمن للمواطن حق شراء الخبز الجيد من أي مخبز على مستوى المحافظة ببطاقته التموينية الممغنطة على أن يتم تحديد 5 أرغفة لكل مواطن في اليوم الواحد.

وقال «الشربيني» إن المحافظة تضم 2156 مخبًزا، يتم تقسيمها إلى 4 قطاعات، وأضاف أن عدد البطاقات التموينية بالشرقية يبلغ مليونًا و600 ألف بطاقة، مربوط عليها 5 ملايين مواطن، يكون لهم الحق في أخذ حصتهم من الخبز من أي مخبز بنطاق المحافظة.

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