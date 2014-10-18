مقتل قيادي بـ«اللجان الشعبية» ومرافقيه جراء هجوم جنوبي اليمن

قتل قيادي في «اللجان الشعبية» المساندة للجيش مع 2 من مرافقيه، فجر السبت، في هجوم بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، نفذه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة»، حسب مسؤول محلي.

>وأفاد المسؤول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، بأن «مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة، أطلقوا النار على سيارة تابعة للجان الشعبية، بمنطقة القُريشي، غرب مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج؛ ما أدى إلى مقتل القيادي في اللجان بالمحافظة، صالح الهبوب، و2 من مرافقيه».

>ويشن تنظيم «القاعدة» هجمات عنيفة على مقار ومواقع أمنية وعسكرية في محافظات، جنوبي البلاد، ويستهدف قيادات في الجيش والأمن واللجان الشعبية المساندة، ويقول إنه يدافع من خلال هذه الهجمات عن أهل السنة في تلك المناطق.

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