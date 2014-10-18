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مقتل جندي باكستاني برصاص حرس الحدود الإيراني

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مقتل جندي باكستاني برصاص حرس الحدود الإيراني مقتل جندي باكستاني برصاص حرس الحدود الإيراني

ذكر مسؤول أمني، السبت، أن جنديا باكستانيا قتل وأصيب 3 آخرون برصاص قوات حرس الحدود الإيرانية في إقليم بلوشيستان جنوب غرب البلاد.

ووقع الحادث الجمعة، بعد أن لجأ الإيرانيون إلى «إطلاق نار بشكل غير مبرر» في بلدة شوكاب بمنطقة كيش الباكستانية.
>وقال مسؤول من فيلق الحدود شبه العسكرية إن الجنود كانوا يتعقبون مشتبها بهم عندما تعرضوا لهجوم من القوات الإيرانية.
>وأضاف :«كان هجوما مستهدفا على القوات الباكستانية وقتل جنديا وأصاب 3 آخرين».
>وحذر الميجور جنرال إعجاز شهيد من الرد «إذا نفذوا (الإيرانيون) أي هجوم على الأراضي الباكستانية».

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