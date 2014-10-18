السويد تبدأ عملية استخباراتية للبحث عن وجود عسكري تحت مياهها الإقليمية

أعلن الجيش السويدي، بدء عملية استخباراتية قرب الأرخبيل التابع لبلاده، والذي يبعد مسافة 50 كيلومتر عن العاصمة استوكهولم، وذلك إثر معلومات عن وجود عسكري تحت مياهها الإقليمية في تلك المنطقة.

>وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة السويدية، أن الجيش أرسل طائرات، وسفنًا إلى المنطقة، مشيرا أنهم استندوا إلى معلومات من مصادر موثوقة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن طبيعة التهديد.

>وأفاد وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست، أن القوات المسلحة تطلعه على كافة التطورات، مشيرا أن 200 موظف كلفوا بمهام في تلك المنطقة.

>يذكر أن الأرخبيل هو أحد أشكال سطح الأرض، ويرمز لأي مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر، وأصل هذه الكلمة من اللغة اليونانية: (أَرْخِيپِيلاَگُوسْ)، وتعني البحر الرئيسي، وهو الاسم التاريخي لبحر إيجة.

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