إيبار يهدد برافو وميسي في زيارة تاريخية لكامب نو

يستكمل فريق برشلونة مشواره ببطولة الدوري الإسباني، التي يعتلي صدارتها، باستقبال إيبار، المغامر وليس المغمور، على ملعب كامب نو لحساب الجولة الثامنة، وفي ذهنه 3 أهداف رئيسية..

فوز ميسي بلقب الهداف التاريخي للدوري الإسباني - حفاظ برافو على رقمه القياسي - تحقيق فوز مطمئن قبل الكلاسيكو.

ويملك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جعبته 249 هدفا، وتفصله 3 أهداف عن كسر الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة تيلمو زارا، لذا فإن "هاتريك" في لقاء السبت سيفتح باب الجدل حول تكريمه في سانتياجو برنابيو معقل الغريم اللدود ريال مدريد بالجولة المقبلة.

كما أن حارس التشيلي كلاوديو برافو يطمح للحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة مواصلا إنجازه غير المسبوق في تاريخ البلاوجرانا.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام إيبار، الفريق الذي فاجأ الجميع هذا الموسم بعروضه القوية ونتائجه المتميزة رغم أنه يشارك في المسابقة لأول مرة في تاريخه.

ونجح إيبار في حصد 9 نقاط هذا الموسم جعلته في منتصف الجدول بالمركز العاشر، مقابل 19 نقطة للبرسا في الصدارة.

جرأة إيبار، رغم ضعف إمكانياته وعدم شهرة لاعبيه، جعلته قادرا على إحراج فرق لها باع طويل في الدوري، إذ هزم ريال سوسييداد وإلتشي، وفرض التعادل على بلباو وفياريال وليفانتي، وخسر بشق الأنفس أمام حامل اللقب أتليتكو مدريد وأمام ديبورتيفو لاكورونيا.

يتعامل إيبار مع مشاركته الأولى بالدوري الإسباني بغرض الاستمتاع، فلا يجد ما يخسره، بل على العكس كسب احترام الجميع وباتوا يخشون مفاجأته.

وبدا مدرب إيبار جايزكا جاريتانو واثقا في طموح لاعبيه، مؤكدا أنه سيلعب على الفوز في أول زيارة لفريقه الى كامب نو، بينما راهن اللاعب راؤول ألبينتوسا على كسر رقم برافو، وعرقلة ميسي عن التهديف.

من جانبه يطمح المدرب لويس إنريكي للفوز دون شك ليصل إلي البرنابيو وهو متصدر للبطولة، وسيستفيد من تحفز نجميه ميسي ونيمار اللذين ظهرا بشكل جيد مع منتخبهما، لكنه يخشى عليهما من التأثر بإرهاق السفر.

وتبدو صفوف الفريق الكتالوني مكتملة باستثناء الظهير البرازيلي المصاب دوجلاس، لكن قد يلجأ إنريكي لإراحة البعض.

التشكيل المتوقع :

برشلونة:

برافو - ألفيش - بيكيه - ماسكيرانو - ماتيو - بوسكيتس - تشافي -راكيتيتش - بدرو - ميسي - نيمار.

إيبار:

إيروريتا - بوفيدا - ألبينتوسا - نافاس - أبراهام- إراستي - جارسيا - ساؤول - ليكيتش - لارا - أنخل.