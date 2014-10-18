بحيرات سيح السلم.. منتجع الطيور

في صحراء دبي مفاجآت كثيرة تبهر الناظرين، وأخرى تسر العين والقلب وتريح النفس، منها واحة تضم بحيرات خضراء تقع في قلب سيح السلم، بالقرب من منطقتي مرموم، والليسيلي.

هذه الواحة وكأنها معادلة صعبة وهي تقع وسط الكثبان الرملية، في مكان لا يمكن للزوار التنبؤ باحتضانه واحة بهذا السحر والجمال، لكثرة الأشجار المزروعة بالقرب منها، التي تكاد تحجبها عن عابري الطريق، لكن عند الاقتراب من الأشجار قليلاً، يدرك الزوار أن في هذه الصحراء القاحلة طبيعة خلابة وساحرة.

الكثبان الرملية

يمكن الوصول إلى بحيرات سيح الدحل بواسطة السيارات الصغيرة، ولا داعي لاستخدام سيارات الدفع الرباعي، وفي المكان كثبان رملية ربما تغري السياح وهواة القيادة على الرمال، خاصة أن الموقع يبدو أكثر إثارة عند مشاهدته من أعلى التلال الرملية، إذ يمكن الإحاطة بالبحيرات المحاذية للرمال بصورة رائعة، بينما قد تحجب الأشجار الرؤية عن مشاهدة البحيرات الأخرى الواقعة بالقرب من الشارع.

تقع بحيرات سيح السلم على بعد 25 كيلو متراً عن قلب مدينة دبي، ويمكن الوصول إليها عبر شارع القدرة.

ويتميز المكان بالهدوء المثير والطبيعة الخلابة التي تعكس جمالاً استثنائياً، لاسيما في ظل وجود كثبان رملية بيضاء تقع خلف البحيرات مباشرة، بينما تكسو المساحات القريبة المجاورة للبحيرات، أشجاراً كثيفة في المكان، إلى جانب بعض الأشجار المحلية المعروفة مثل «الغاف».

أصوات الطيور

أما الطيور والبط تحديداً، فأصواتها لا تتوقف عن العزف على أوتار الصحراء الشاسعة، في سيمفونية رائعة تضفي على المكان رونقاً مختلفاً. ويلاحظ الزوار أسراب البط مكتظة في أكثر من بحيرة؛ تعوم فوق مياهها منذ الصباح الباكر وحتى ساعات المساء، ثم تعود إلى بيوتٍ أعدت لها خصيصاً على حافة البحيرات.

وتبدو البحيرات وكأنها ملاذ للطيور المهاجرة، فلمجرد الاقتراب منها، خصوصاً في البحيرة الأولى القريبة من الشارع، يمكن مشاهدة العديد من أنواع الطيور مختلفة الشكل والحجم، بعضها اتخذ من الواحة محطة استرخاء على طريق هجرتها، والبعض الآخر استقر وسط الأشجار القريبة المغرية للعيش والبقاء، كما هو حال دبي دانة الدنيا ودرة الصحراء.

أسراب البط

استقطبت البحيرات أنواعاً كثيرة من الطيور، البط أكثرها استقراراً في منطقة «سيح السلم» الساحرة، إذ عادةً ما يعيش البط في البرك المائية والمستنقعات والأنهار والمناطق الساحلية، قرب البحار والمحيطات، ويمكن للبط الاستقرار في العيش أو الهجرة ضمن أسراب كبيرة، لذا يمكن ملاحظة أن كل سرب من الطيور مرتبط في علاقة خاصة تبقي الطيور متماسكة بحبل الرضا والطاعة. علاوة على ذلك تظل البحيرات محطة مناسبة للحيوانات التي تعيش في تلك المنطقة، لاسيما أنه توجد بالقرب منها محمية مفتوحة.