هدايا للآباء والأمهات في دار رعاية المسنين بالشارقة

بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، قامت مجموعة من عضوات نادي بصمة التطوعي بكلية التقنية العليا للطالبات في الشارقة بزيارة لدار رعاية المسنين في الشارقة، تقديراً ووفاء وعرفاناً لدور الآباء والأمهات لما قدموه من أجل الوطن وأجياله المتعاقبة.

وتأتي هذه الزيارة دعماً لمبادرة «أنتم جنتنا» التي اطلقتها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، المعنية بتكريم كبار السن بالإمارة، والتي تشترك فيها العديد من الدوائر والمؤسسات والأفراد في صورة تطوعية في إطار الحرص على رد الجميل لفئة المسنين من الآباء والأمهات الذين قدموا خدمات كثيرة لمجتمعهم وأسرهم.

ووزعت عضوات النادي أثناء الزيارة الهدايا على المسنين وتبادل الأحاديث الودية معهم، ونجحن في إدخال البهجة في قلوبهم والبسمة على شفاههم.

وضم وفد الطالبات كلاً من: فاطمة خالد مرشدي، وحنيفة علي البلوشي، ومريم مراد أحمد، وريم هشام الجنيبي.

بسمة على الوجوه

وأعربت فاطمة خالد مرشدي عضوة نادي بصمة التطوعي عن سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة قائلة: « أكثر ما أعجبني في الفعالية هو رؤية البسمة على وجوه كبار السن من الرجال والنساء، وشعورهم بالسعادة عند الحصول على الهدايا من الأطفال والزوار، وأعتقد أنهم ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر لمشاهدة الزوار والأطفال من طلبة المدارس والتحدث والاحتفال معهم ، فهذا يعتبر يوما جميلا مقارنة بأيامهم في الدار، ويسعدني ويشرفني أن أشارك في فعاليات أخرى في دار المسنين».

جدير بالذكر أن دول العالم تحتفل هذا العام باليوم العالمي للمسنين 2014 تحت شعار «دعم مشاركة المسنين في بناء المستقبل الذي نريد» يرتكز على دعم مشاركة هذه الفئة من المجتمع التي تشكل نسبة 20 بالمائة من مجموع سكان العالم بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن يبلغ تعداد المسنين فوق 60 سنة ما يقارب 1.4 مليار شخص عام 2030. ويتم تفعيل اليوم العالمي للمسنين للاحتفال بالمسن كمشارك فعال في المجتمع والاهتمام بقصص النجاح التي مروا بها والتجارب التي يمكن الاستفادة منها.