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جماعة «أبو سياف» تفرج عن رهينتين ألمانيتين بعد 6 أشهر من احتجازهما

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جماعة «أبو سياف» تفرج عن رهينتين ألمانيتين بعد 6 أشهر من احتجازهما جماعة «أبو سياف» تفرج عن رهينتين ألمانيتين بعد 6 أشهر من احتجازهما

أفرجت جماعة «أبوسياف» الفلبينية، السبت، عن رهينتين ألمانيتين، كانت قد احتجزتهما قبل 6 شهور في جنوب البلاد، وهددت بقطع رقبة إحدهما إذا لم يتم دفع فدية مالية.

وذكرت «إيه بى سى» الأمريكية، أن الرهينتين ستيفان أوكونيك، وهنريك ديلين، وصلا إلى العاصمة مانيلا، في إطار ترتيبات أشرفت عليها السفارة الألمانية.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الفلبيني، فولتير جازمين، نبأ الإفراج عنهم، إلا أنه لم يفصح عما إذا كان قد تم دفع فدية مالية مقابل الإفراج عنهما أم لا.

في حين أعلن أبورامي، المتحدث باسم جماعة «أبوسياف» أنه تم دفع فدية قدرها 5.6 مليون دولار، دون الاشارة إلى الجهة التي قامت بالدفع.

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