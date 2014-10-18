اليوم.. استئناف محاكمة المطربة شيرين في سب الفنان شريف منير

تواصل محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار أحمد حافظ، السبت، نظر ثاني جلسات محاكمة المطربة شيرين عبدالوهاب، لاتهامها بسب وقذف الفنان شريف منير.

حيث تلقى رئيس مباحث شرطة المقطم، المقدم أحمد هدية، بلاغا من الفنان شريف منير حمل رقم 2014/ 3237، يفيد بتضرره من جارته المطربة شيرين عبدالوهاب، بسبب سقوط كمية من مياه التكييف الخاص بها على شرفة منزله أكثر من مرة.

وجاء بالبلاغ، أن العناية الإلهية أنقذت إحدى بناته عقب إلقاء أحد أفراد أسرة الفنانة قطعة رخام كادت أن تسقط على رأس ابنته، وعندما عاتبها فوجئ بالمطربة تنهال عليه بألفاظ خادشة للحياء، مما دفعه لتحرير محضر ضدها، وقررت النيابة إحالة شيرين للمحاكمة.