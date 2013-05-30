محافظ البحر الأحمر يحضر ختام أسبوع الصحة المهنية بـ"هيلتون بلازا"

اختتمت اليوم بفندق هيلتون بلازا بمدينة الغردقة، فعاليات أسبوع الصحة والسلامة المهنية، بحضور اللواء محمد محمد كامل محافظ البحر الأحمر.

كانت مديرية القوى العاملة قد أقامت فى الفترة من 5/26 إلى 2013/5/30 أسبوعا للسلامة والصحة المهنية بقاعة المؤتمرات بفندق هيلتون بلازا، لمناقشة الموضوعات الخاصة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مثل المخاطر الفيزيائية والكيمائية، وقرار تشكيل اللجنة وجهاز السلامة والصحة المهنية وخطة الطوارئ.

ويتم تسليم القرى السياحية والفنادق المتميزة جوائز وشهادات تقدير لتميزها فى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.