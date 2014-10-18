منى المطروشي.. شغف الابتكار

لُقّبت بـ «حاصدة الجوائز»، وهي مصنفة ضمن موسوعة نساء الإمارات المبدعات في جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات للعام 2014، وهي ضمن الموظفين الذين كرّمهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الحاصلين على تقدير يفوق التوقعات بشكل ملحوظ في الأداء الوظيفي.

إنها منى صقر المطروشي التربوية التي عُرفت بالتفاني والإخلاص في عملها، وبشغفها غير المحدود في الابتكار والتطوير، فظلت مبدعة في مجالها والجوائز على ذلك تشهد، إذ فازت بفئة المعلم المتميز لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز 2009، وبجائزة الشارقة للتميز التربوي عن فئتي المعلم المتميز 2002 واختصاصي المصادر المتميز 2013. ومنافستها المقبلة في جائزة الشيخ راشد بن حميد للثقافة والعلوم عن فئة الشخصية الإبداعية.

غير التربية والتعليم، تجيد المطروشي السباحة في ميادين أخرى، منها فن الديكور وتصميم الأزياء، سنأتي على ذكر تفاصيل أخرى هنا؛ لاحقاً وبعد إجمال بدايتها المبكرة في العمل التربوي.

22 عاماً

خلال 22 عاماً في الميدان التربوي، قدّمت منى لوطنها الإمارات، ما يشكل إضافة نوعية في مجالها، وفي ذلك قالت: أعشق عملي وأقدمّه على كل شيء رغم كل الظروف، فالتميز في بيئة العمل يحتاج إلى إبداع ومناخ تشجيعي، وأنا لا أنتظر أحداً، بل أطوّر عملي، وأطرح مشاريعي، وأضع الأفكار، وأنتهز الفرص للتزود بالمعرفة من داخل الدولة وخارجها، ولا أتوانى في زيارة العديد من المدارس من مختلف دول العالم.

في العام 1992 بدأت المطروشي معلمة فصل لجميع المواد في مدرسة ابن الهيثم في عجمان، وبعد 17 عاماً تحولت إلى اختصاصية مصادر تعلم واضعة نصب عينيها المواصلة في مسيرة الإبداع والتطوير، وإنجاز المشاريع المختلفة، وفي الأثناء واجهتها تحديات كثيرة، لاسيما وأنها بدأت العمل التربوي في سن 18 عاماً بعد تخرجها من المعهد، وما خفف عنها صعوبة البداية وتجاوز الظروف الكثيرة التي أحاطت بها، أن مديرتها كانت معلمتها في الصف الرابع.

العاشرة مساءً

في العمل؛ أخذت منى على عاتقها أعباءً إضافية فوق مهنة التدريس، أعباء إدارية، إذ كانت تؤدي عمل المشرفة في كتابة سجلات المدرسة، وتنسيق الملفات وحل مشاكل الطلبة، والإشراف على الحافلات، وهو ما يستوجب تأخرها في المدرسة حتى ساعات العاشرة مساءً أحياناً.

أضافت المطروشي: أحببت عملي جداً رغم أن راتبي كان زهيداً «5800 درهم شهرياً»، وكان يصرف على الوسائل التعليمية، وتنسيق البيئة الصفية لإبقائها جاذبة، وخلال تلك الفترة انتسبت لجامعة الإمارات لاستكمال الدراسة الجامعية، ومنها إلى الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا في التسويق وإدارة الأعمال.

بعد إحلال مدرستها، انتقلت فوراً إلى مدرسة الشارقة النموذجية للبنات، ومنذ التحاقها وفي أول عام، كانت أول معلمة تفوز بجائزة الشارقة للتميز التربوي على مستوى نموذجيات الإمارة، وكُرّمت من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عام 2002.

مسؤولة مصادر

وأكدت أن وجود إدارات داعمة للفكر التطويري أمر مهم للغاية، وهو ما التمسته من خلال عملها في النموذجيات، إذ جاء تغيير وظيفتها عام 2009 إلى مسؤولة مصادر تعلم في مدرسة واسط النموذجية للتعليم الثانوي، استكمالاً لما أنجزته في مهمتها كمعلمة، مشيرة إلى أنها انطلقت في مهنتها كمسؤولة مصادر، في حمل همّ نشر الثقافة وحب المطالعة في نفوس الطلبة الذين هجروا الكتاب وباتت المطالعة ترفاً ليس إلا.

قديماً كان الطالب يحمل همّ التحصيل الدراسي، ويحترم ويهاب المعلم هو وولي أمره، واليوم قلة التي تتصف بذلك، لذا تظل مهنة التعليم بحاجة إلى صبر وحكمة وقدرة على التعامل والتفاعل مع الطلبة، والتوفيق بين الفروقات الفردية والبيئات المختلفة، لأن الرسالة مقدسة والأمانة كبيرة.

تصميم الأزياء

ما سبق كان جانبها التربوي، أما الجانب الفني المشع في مسيرتها المهنية، فهو تصميم الأزياء؛ تلك الهواية التي أدمنتها منذ الصغر، وصبرت عليها حتى ثلاث سنوات ماضية، إذ بدأت بمشروعها الخاص في تصميم الأزياء من معرض دبي للعروس 2012، بعرض أزياء، ثم توالت بعدها عروض الأزياء، فكانت مشاركاتها في معرض أزياء الهير في مدينة العين، وعرض آخر في رأس الخيمة، وقد حرصت على الأساس الصحيح في استخراج رخصة اعتماد من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وحالياً تواصل تجهيز الفيلا الخاصة بمشروع تصميم الديكور تحت اسم «فنتج» أي الأصيل والمعتق.

عن ذلك تختتم الفنانة منى المطروشي: عندما أمارس العمل أياً كان، أركز على الجودة والتميز، فكما حصلت على جوائز تربوية مهمة، أرغب في اتقان التصميم والإحاطة بأسراره، لذلك التحقت بدورات تخصصية في الولايات المتحدة الأميركية، في رسم الأزياء والخياطة، للإلمام بأسرار الأزياء العالمية، فطموحي كبير ومقرون بجودة المنتج نفسه، ومن خلال إشرافي على العاملين في مشغل الخياطة، أوجههم دائماً إلى تفاصيل مؤثرة وتحدث الفرق في النهاية.

مسرحة المناهج

خلال عملها المبكر في التربية، صممت المطروشي ديكورات في جميع المدارس التي عملت بها، وشاركت في مسرحة المناهج بتصميم ديكورات المسرحيات وزي الأطفال، إضافة إلى مشاركتها الطوعية في المناسبات التراثية، وتصميم أزياء تراثية لطالبات مدرسة فاطمة الزهراء في عجمان، وأزياء طالبات منطقة الشارقة التعليمية في اليوم الوطني في أوبريت «قصة علم حلم وطن».