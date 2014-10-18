إيقاف محمد رمضان عن العمل

حالة من الحزن الشديدة يعيشها الممثل المصري محمد رمضان بعد رفع فيلمه"واحد صعيدي" الذي عرض في مارثون أفلام عيد الأضحى،من دور العرض السينمائي،وذلك بعد قرار من نقابة الممثلين بإيقاف تصريح العمل الخاص به بسبب تقدم إحدى شركات الإنتاج ضده بشكوى إلى النقابة واتهامه بمخالفته العقد معها بتوقيعه لعقد مسلسل تلفزيوني مع شركة الصباح وهو في نفس الوقت سبق ووقع معها وهو ما يخالف بنود وشروط العقد،ولن يتم نزول الفيلم مجددا لدور العرض إلا بعد حل أزمة رمضان مع شركة الإنتاج.

وقد علق رمضان عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا:" مش عارف إيه اللي بيحصل ده .. ولصالح مين،ربنا كبير صباح الثقة في الله"

الفيلم شارك في بطولته بجوار رمضان الممثلة الشابة راندا البحيري والقصة من تأليف وإنتاج الراحل عبد الواحد العشري و إخراج إسماعيل فاروق و توزيع شركه الإخوة المتحدين.