أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

النجمة ماري دوبوا تفارق الحياة داخل مأوى العجزة

Google+ Print
النجمة ماري دوبوا تفارق الحياة داخل مأوى العجزة النجمة ماري دوبوا تفارق الحياة داخل مأوى العجزة

السبت 18-10-2014 00:52

توفيت قبل أمس الأربعاء الممثلة الفرنسية Marie Dubois عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد صراع مع مرض التصلّب اللويحي.

وكشف أحد المقربين من النجمة Dubois أن صحتها تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لدرجة أنها أصبحت تتنقل على الكرسي المتحرك، كما أنها فارقت الحياة داخل مأوى العجزة الذي تعيش فيه منذ العام 2010.

الراحلة Marie Dubois تزوجت في العام 1961 من الممثل Serge Rousseau، لكنه فارق الحياة سنة 2007، ولديها منه بنت.

من أبرز أعمال النجمة Dubois: L'Anglaise و Mata Hari, agent H21 و Descente aux enfers و Grand Guignol و Un jeu d'enfant و غيرها الكثير.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي