النجمة ماري دوبوا تفارق الحياة داخل مأوى العجزة

توفيت قبل أمس الأربعاء الممثلة الفرنسية Marie Dubois عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد صراع مع مرض التصلّب اللويحي.

وكشف أحد المقربين من النجمة Dubois أن صحتها تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لدرجة أنها أصبحت تتنقل على الكرسي المتحرك، كما أنها فارقت الحياة داخل مأوى العجزة الذي تعيش فيه منذ العام 2010.

الراحلة Marie Dubois تزوجت في العام 1961 من الممثل Serge Rousseau، لكنه فارق الحياة سنة 2007، ولديها منه بنت.

من أبرز أعمال النجمة Dubois: L'Anglaise و Mata Hari, agent H21 و Descente aux enfers و Grand Guignol و Un jeu d'enfant و غيرها الكثير.

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