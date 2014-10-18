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أمن الإسكندرية يلقى القبض على أفراد من جماعة الأخوان الإرهابية أثناء تنظيمهم لتظاهرة

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أمن الإسكندرية يلقى القبض على أفراد من جماعة الأخوان الإرهابية أثناء تنظيمهم لتظاهرة أمن الإسكندرية يلقى القبض على أفراد من جماعة الأخوان الإرهابية أثناء تنظيمهم لتظاهرة

صورة ارشيفية

تمكن ضباط القول الأمني المكونة من قوات الشرطة والجيش المعين للمرور بدائرة قسم شرطة اول المنتزه من ضبط كل من، عبد الرحمن حسن عبدالحفيظ سن 17 طالب مقيم دائرة القسم بحوزته كاميرا، وعمرو محمد مبروك الصاوى سن 17 طالب مقيم دائرة القسم بحوزته كاميرا، ومحمد الدسوقى مرزوق سن 15 طالب مقيم دائرة القسم، وعمر السيد محمد على سن 19 عامل مقيم دائرة القسم، ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي .

وذلك اثناء تواجدهم بشارع الفلكى وقيامهم ببدء التجمع والإعداد لمسيره بالمخالفة لقانون التظاهر، وتم فحصهم بالتنسيق مع الامن الوطنى.

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