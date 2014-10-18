اليوم.. محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في قضية «وادى النطرون»

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون، المعروفة إعلاميا باسم “الهروب من سجن وادى النطرون”.

وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونوابه محمود عزت، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان، بالإضافة إلى صفوت حجازى، وعناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتى “حماس” و”حزب الله”.

وكان المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قد أحال الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونوابه محمود عزت والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد، و123 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون وتمكين المسجونين من الهرب والاستيلاء على الموجود بمخازن السجون من أسلحة وذخائر.