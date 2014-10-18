ألمانيا تصادر بطاقات هوية إسلاميين متطرفين

قررت السلطات الألمانية مصادرة بطاقات هوية إسلاميين متطرفين ألمان يشتبه بأنهم يعتزمون السفر إلى العراق أو سوريا والانضمام إلى التنظيمات الإسلامية المتطرفة.

قالت ألمانيا أمس الجمعة إنها ستصادر بطاقات هوية إسلاميين متطرفين ألمان تشتبه بأنهم يعتزمون السفر إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى التنظيمات الجهادية هناك.

وتعمل ألمانيا مثل كثير من الدول الأوروبية الأخرى بقوة لمنع محاولات سفر الراغبين في أن يصبحوا “جهاديين” وبينهم صغار سن من الانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي استولى على أجزاء واسعة من أراضي سوريا والعراق. وتخشى سلطات ألمانيا من عودتهم بعد مشاركتهم في المعارك وامتلائهم بالكراهية للغرب.

وتقدر المخابرات الألمانية عدد من سافروا من مواطنيها إلى سوريا إلى الآن بأربعمائة وخمسين على الأقل وتقدر عدد من عادوا منهم إلى البلاد بنحو 150. وبمقتضى قانون معمول به يجوز لألمانيا أن تحتجز جوازات سفر مواطنين لإبقائهم داخل البلاد، لكن لا يجوز لها احتجاز بطاقات الهوية الأخرى التي يجب أن يحملها الألمان طول الوقت.

وبطاقات الهوية وحدها كافية لدخول المواطنين الألمان دول أوروبا الأخرى، وكذلك – وهذا هو الأهم- تركيا التي يمكن دخول سوريا والعراق من أراضيها.

وقال

اليوم الجمعة إنه اتفق مع الولايات الألمانية الست عشرة على السعي لكسب سلطات جديدة تسمح لها باحتجاز بطاقات الهوية وإصدار وثائق بديلة لا تكفي للسفر إلى خارج ألمانيا. ووافقت الولايات الألمانية أيضا على زيادة تبادل المعلومات عن الإسلاميين المتطرفين في ألمانيا.