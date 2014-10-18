ناشطون يعتصمون أمام البرلمان البريطاني للمطالبة بـ “الديمقراطية”

تجمهر حوالي 200 ناشط مناهض للحكومة ليل الجمعة أمام البرلمان البريطاني، مؤكدين أنهم يعتزمون البقاء في المكان وإقامة مخيم اعتصام للمطالبة بـ “ديمقراطية حقيقية”.

ووضع بعض المتظاهرين أقنعة مماثلة لتلك التي يضعها أعضاء حركة “انونيموس” للقرصنة المعلوماتية، ورفعوا لافتة ضخمة كتب عليها “ديموقراطية حقيقية الآن”، وذلك في تحرك احتجاجي يأتي عشية تظاهرة مطلبية ينظمها اتحاد يضم أبرز نقابات العمال في بريطانيا.

ويتوقع أن يشارك في هذه التظاهرة عشرات الاف العمال للمطالبة برفع أجورهم.

وتولت مجموعة من حوالي 25 شرطيا مراقبة المتظاهرين الذين احتشدوا قبالة البرلمان والذين أكدوا انهم يعتزمون البقاء حيث هم لمدة تسعة أيام، ولكن الشرطة أبلغتهم أنه ليس مسموحا لهم أن يجلبوا إلى هذا المكان خيما وأكياسا للنوم.

وقرابة الساعة 23,00 (22,00 تغ) تضاءل عدد المتظاهرين إلى نحو 50 ناشطا جلسوا على الرصيف يحتسون الشاي، بينما كانوا يلفون أنفسهم ببطانيات، وذلك تحت أنظار عدد من عناصر الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة أنه لم يسجل وقوع أي حادث خلال المساء.

أ ف ب